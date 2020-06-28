شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان فى أحدث صورة له بصحبة ابنه وحفيده: الجد.. الأب.. الابن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم الهندي أميتاب باتشان خلال أحدث صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام مع ابنه وحفيده، حيث علق على الصورة باسترجاع ذكرياته، وكتب: "الجد، الأب، الحفيد"، ثم أضاف أنه كل ذلك حدث بسرعة فى إشارة لمرور السنوات بسرعة حتى تحولت حياته من أب إلى جد.

وكان النجم الهندي أميتاب باتشان كشف خلال الفترة الأخيرة عن هدية استقبلها من أحد معجبيه، عبارة عن لوحة لواحدة من الشخصيات التى قدمها في أحد أفلامه.

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أميتاب تشان الجد



ونشر باتشان اللوحة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، وبجوارها الشاب الذى رسمها، مستخدما قدميه، لعدم قدرته على استخدام يديه.

وكتب في تعليقه على الصورة: "لديه قدرات خاصة، لا يمكنه استخدام يديه، لذلك يرسم بقدميه. التقيت به في المنزل"، لافتا أنه صاحب موهبة فائقة، وأنه أهداه هذه اللوحة.

ويعد النجم الهندي أميتاب باتشان واحدا من أكثر نجوم العالم شعبية حول العالم لما يحتله من مكانة كبيرة اكتسبها من بطولته للعديد من الأفلام الهندية الذى تصدر بها الإيرادات فى السينما الهندية خلال سنوات، صار فيها أهم النجوم فى الهند.