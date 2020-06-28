شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. برومو أغنية وصورة جديدة آخر إطلالات محمد محيى على ‏جمهوره ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طل النجم محمد محيى بصورة جديدة على صفحته الرسمية ‏على فيس بوك، بعد يومين من طرح برومو أغنية "قولت ‏أخونه" وتعتبر ثالث أغنية يطلقها من ألبومه الجديد "بتاع ‏زمان‎"‎‏ من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدى.‏

كان محمد محيى قد طرح أول أغنيتين من ألبومه المنتظر، ‏وهما "سهرانين" من كلمات نور حمدى، وألحان محمد محيى، ‏وتوزيع محمد العشى وحققت نجاحا كبيرا، والثانية "فوضت ‏أمرى"، وهى من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، ‏وتوزيع محمد العشى‎.‎

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ويتعاون "محيى" فى الألبوم مع عدد كبير من الملحنين ‏والشعراء والموزعين الكبار، فمن الشعراء أيمن بهجت قمر، ‏أحمد مرزوق، والراحل رضا أمين، نور الدين حمدى، نور ‏الدين مصطفى، إيهاب عبدة، أشرف أمين، سلطان صلاح، ‏هانى رجب، رومانيا‎.‎

ومن الملحنين محمد رحيم، مديح محسن، مصطفى عوض، ‏محمود الشريف، كريم حمدى، مدين، إيهاب عبد الواحد، ‏وحماده النادى، أما الموزعين فيقدم أغانى الألبوم كل من ‏فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف، ومحمد رحيم قام بتوزيع ‏أغنية واحد فقط، وحسام حسنى، والموزع الراحل عادل ‏واصف‎.‎