شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد العدل يتعاون مع أيمن بهجت قمر فى "تحت تهديد السلاح"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج الشاب محمد العدل عن فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "تحت ‏تهديد السلاح" من تأليف أيمن بهجت قمر ومن إنتاج أحمد السبكى.‏

كان أيمن بهجت قمر، قد أعلن عن استيائه الشديد لعدم حصول والده ‏الكاتب المسرحى الكبير بهجت قمر على جوائز الدولة التقديرية، وذلك ‏بعدما أعلنت وزارة الثقافة جوائز الدولة التقديرية - النيل - التفوق - ‏التشجيعية فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، والاقتصادية ‏والقانونية‎.‎

‎ ‎

Advertisements

وقال الشاعر أيمن بهجت قمر عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل ‏الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم: "ألف مبروك للحاصلين على جوائز ‏الدولة فى المسرح بس هو أبويا إيه نظامه مابيتكرمش ليه.. هل حد عنده ‏إجابه؟!".‏