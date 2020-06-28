شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد العدل يتعاون مع أيمن بهجت قمر فى "تحت تهديد السلاح" والان مع تفاصيل الخبر
كان أيمن بهجت قمر، قد أعلن عن استيائه الشديد لعدم حصول والده الكاتب المسرحى الكبير بهجت قمر على جوائز الدولة التقديرية، وذلك بعدما أعلنت وزارة الثقافة جوائز الدولة التقديرية - النيل - التفوق - التشجيعية فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، والاقتصادية والقانونية.
وقال الشاعر أيمن بهجت قمر عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم: "ألف مبروك للحاصلين على جوائز الدولة فى المسرح بس هو أبويا إيه نظامه مابيتكرمش ليه.. هل حد عنده إجابه؟!".
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