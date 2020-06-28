شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح فيلم Mulan للمرة الثانية بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع hollywoodreporter عن تأجيل موعد عرض فيلم Mulan حيث أعلنت ديزنى، أنه سيتم عرض الفيلم 21 أغسطس بدلا من 24 يوليو، بسبب جائحة فيروس كورونا الجديدة .

وكان قد تحدد يوم 24 يوليو المقبل لعرض فيلم Mulan بدور العرض السينمائى، وهو الفيلم الذى كان من المقرر عرضه فى مارس الماضى، لكن تفشى فيروس كورونا حرمه من العرض، للمرة الثانية.

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وفيلم Mulan، إنتاج شركة ديزني نسخة جديدة Live Action، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.

الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "Seven Swords" و"Painted Skin" و"Ip Man" و"The Lost Bladesman" و"Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.

بينما أكدت شركة ديزنى العمل على نسخة جديدة من فيلم الأنيمشن Bambi، الذى طرح في عام 1942، وسكون الفيلم على طريقة الـ Live Action، وسيقوم كل من جنيف روبرتسون دووريت ("Captain Marvel")، وليندسي بير ("Sierra Burgess Is a Loser") بكتابة الفيلم الجديد، سيقوم كل من المنتجين من شركة ديزنى، كريس وبول فايتز ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".