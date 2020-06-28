شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تحتفل بعيد ميلادها مبكراً بمفاجأة من ماجي بو غصن..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنانة نوال الزغبى بدأت الاحتفال بعيد ميلادها مبكراً، والذي يتزامن مع الـ 29 من الشهر الجاري أي الثلاثاء القادم، حيث نشرت المطربة اللبنانية فيديو عبر حسابها الرسمي علي موقع انستجرام أثناء مفاجأة لها من قبل الممثلة ماجي بو غصن التي فاجأتها بتورتة بمناسبة عيد ميلادها.

وكانت ظهرت الفنانة نوال الزغبى منذ ساعتين أثناء الاستمتاع بأجواء الصيف على طريقتها الخاصة، حتي ولو كان الأمر في المنزل بعيدًا عن شاطئ البحر، مثلما ظهر في آخر صورة ظهرت فيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام حيث أطلت على متابعيها بهوت شورت أثناء التمرين مثلما ظهر في تعليقها على الصورة حيث كتبت أنها في المنزل تتمرن.



عيد ميلاد نوال الزغبى

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على جانب آخر نشرت الفنانة نوال الزغبي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعها بالنجم رامي عياش، معلقة عليها قائلة: "عشاء خاص مع نجم البوب المميز رامي عياش"، وذلك قبل يومين، وهو ما دفع الفنان رامي عياش لنشر صورة هو الآخر تجمعه بالنجمة نوال الزغبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معلقا عليها: "نورتي بيتك يا حبيبة قلبي".

يأتي ذلك بعد أيام من الضجة التي أثارتها الفنانة نوال الزغبي مؤخرا، حيث فاجأت جمهورها ومتابعيها فى الساعات الماضية، بصورة لها وقد تغير شكلها كليا بعد عملية التجميل التى أجرتها مؤخرًا، وأثيرت حالة من الجدل بسبب التغيير في شكلها حيث إن بعض متابعيها لم يتعرفوا عليها.

وكانت نوال الزغبى قد عبرت فى أحد اللقاءات التليفزيونية، عن رفضها عمليات التجميل وإنها نادمة لخضوعها لمثل تلك العمليات، قائلة: "أكيد ضد التجميل إذا الإنسان مش بحاجة وندمانه على علميات التجميل ولكن اتلعب بعقلى صديقه ظلت تزن عليا حتى عملت عملية التجميل".