نتفليكس تقتنص العرض الثاني لـ"النحات" و"الساحر"

اقتنصت الشبكة العالمية نتفليكس العرض الثاني للمسلسلين الرمضانيين الناجحين "النحات" و"الساحر" اللذين حققا نجاحا كبيرا عبر شبكة قنوات أبوظبي ميديا.

وتتواصل الإشادات بالعملين من النقاد ومن الجماهير بالرغم من انتهاء عرض حلقاتهما على مجموعة قنوات أبوظبي ميديا منذ نهاية شهر رمضان.

وحقق المسلسلان أعلى نسبة مشاهدة لمسلسل غير خليجي، وظهرا ضمن أعلى 5 مسلسلات مشاهدة على الإطلاق عبر مجموعة قنوات أبوظبي ميديا في دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.





Advertisements

ومسلسل النحات من إنتاج "I see media" إياد الخزوز، وتأليف بثينة عوض وإخراج التونسي مجدي سميري وبطولة باسل الخياط وأمل بوشوشة وليا بوشوشة وندى أبوفرحات.

وتدور أحداث المسلسل حول قرار يمان أن ينتقل إلى بيت عائلته حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسيطر عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات.



أما الساحر فهو أيضا من إنتاج "I see media" إياد الخزوز، ومن بطولة النجمين عابد الفهد وستيفاني صليبا وتأليف سلام كسيري وهو من قسمين أخرج أولهما محمد لطفي والثاني عامر الفهد ويدخل العمل عالم التنمية البشرية ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق.



