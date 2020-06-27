بديع أبو شقرا: أعبر من خلال المسرحيات عما أريده وأشعر به

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الفنان بديع أبو شقرا إن هناك فرقاً كبيراً بين شخصية جواد التي جسدها في مسلسل "بالقلب" وشخصية باسم التي جسدها في مسلسل "بردانة أنا".

وأوضح في حديث لـ"العربية.نت" أن الممثل حين يحضّر لتجسيد أي شخصية يأخذ شيئاً من نفسه وحالته، ليست طباعاً إنما الحركات التي يقوم بها في المسلسل يأخذها من حركاته ومن تصرفاته الخاصة في حياته العادية كإنسان، ويأخذ أيضاً وجهة نظره في الأشياء، لذلك فخلال تركيب الشخصية تكون في الأساس مستوحاة من شخصية الممثل وتتفرع فيما بعد لتتحول إلى شخصيات أخرى.

وتابع في ذات السياق أن شخصية باسم أتعبته جسدياً في التعامل مع الآخر لأنها تتضمن مشاهد عنف وعصبية، أما شخصية جواد فقد أتعبته أكثر بحالاتها النفسية، ولا شك أن الشخصيات التي لا يكون فيها تعبير واضح عن المشاعر تُتعب أكثر لأن الشخصية المنفعلة تترك مجالاً لتفجير الكبت أما تلك التي لا تعبّر عن نفسها فهي تُبقي الممثل مكبوتاً.

تحدث عن الممثلة كارين رزق الله التي شكل معها ثنائية في أكثر من عمل درامي وآخرها مسلسل "بردانة انا".

وأشار إلى أنها أحدثت نوعاً من "الصدمة" للناس في كتاباتها الواقعية جداً من دون أن تقوم بأي مساومة أو مواربة في النص، وعكست الواقع كما هو حتى لو كان صادماً.

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وأكد أن الذي يجعله يوافق على أي دور هو النص الذي يجعله "يحلم"، أما إذا لم يتحرك هذا الحلم فإنه مهما فعل يكون قد أدّى دوراً لا أكثر.

وانتهى منذ أيام من تصوير مسلسل "من الآخر" مع شركة الصباح، وهو عمل عربي مشترك مع الممثل معتصم النهار ومن إخراج شارل شلالا وكتابة أياد أبو الشامات.

وشارك أيضاً في مسلسل "العميد"، وهو نوع من الدراما الجديدة التي تشد الجمهور اليافع، وصف التجربة بأنها كانت جيدة وشاركه الممثل تيم حسن.

كما شارك أيضاً في فيلم "بروكن كي" لجيمي كيروز الذي يرى أنه حقق ضجة كبيرة وشارك سابقاً في مهرجان "كان"، كما صوّر "فيك بوك" من إخراج إيلي حبيب، وكان يفترض عرضه في السينما لكن ذلك تأجل بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا، وسبق وعرض له فيلم "بالصدفة "مع الفنانة كارول سماحة.