فن ومشاهير

الإعلامية آية عبد الرحمن تعلن تعافيها من فيروس كورونا ‏

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية آية عبد الرحمن تعلن تعافيها من فيروس ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن المذيعة بقناة اكسترا نيوز  تعافيها من ‏فيروس كورونا، موجهة الشكر لكل من ساندها فى أزمتها، وكشفت أنها ‏قريبا ستعود للظهور على الهواء أمام الشاشات .‏

 

وكتبت آية عبد الرحمن على صفحتها على فيس بوك: "الحمدلله‎ ...‎‏ تم ‏القضاء على الكورونا باشا بنجاح.. بفضل رحمة ربنا و دعواتكم ومحبتكم ‏الصادقة المخلصة العظيمة‎ ..‎كلمة "شكرًا" ماتوفيش وقفتكم جنبي في المحنة ‏دي‎ ..‎الأيام اللي جاية إن شاء الله هحكلكم عن أيامي الصعبة المُلهمة مع ‏اللعين ده"‏‎ .‎

 

وأضافت عبد الرحمن: "ربنا يحفظنا جميعًا ويحفظ بلدي من أي سوء‎...‎‏ ‏حقيقي أنا بحبكم قوي و وحشتوني جدًا جدًا وبإذن الله أشوفكم قريب على ‏الهوا زى ما اتعودنا سوا".‏

Advertisements

 

كانت الإعلامية آية عبد الرحمن ، قد أعلنت إصابتها بكورونا يوم 31 مايو ‏الماضى،.وكتبت آيه عبر حسابها على فيس بوك، قائلا:" الحمدلله تم التأكد ‏من إصابتي بفيروس كورونا ..ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجه ‏دعواتكم الصادقة اللي من القلب .. وثانيًا واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء ‏قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة .. وهارجع أحكي لكم على ‏تجربتي مع الكورونا باشا.‏

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلامية آية عبد الرحمن تعلن تعافيها من فيروس كورونا ‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا