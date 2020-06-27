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شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية آية عبد الرحمن تعلن تعافيها من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
وكتبت آية عبد الرحمن على صفحتها على فيس بوك: "الحمدلله ... تم القضاء على الكورونا باشا بنجاح.. بفضل رحمة ربنا و دعواتكم ومحبتكم الصادقة المخلصة العظيمة ..كلمة "شكرًا" ماتوفيش وقفتكم جنبي في المحنة دي ..الأيام اللي جاية إن شاء الله هحكلكم عن أيامي الصعبة المُلهمة مع اللعين ده" .
وأضافت عبد الرحمن: "ربنا يحفظنا جميعًا ويحفظ بلدي من أي سوء... حقيقي أنا بحبكم قوي و وحشتوني جدًا جدًا وبإذن الله أشوفكم قريب على الهوا زى ما اتعودنا سوا".
كانت الإعلامية آية عبد الرحمن ، قد أعلنت إصابتها بكورونا يوم 31 مايو الماضى،.وكتبت آيه عبر حسابها على فيس بوك، قائلا:" الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا ..ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجه دعواتكم الصادقة اللي من القلب .. وثانيًا واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة .. وهارجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا.
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