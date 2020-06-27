شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية آية عبد الرحمن تعلن تعافيها من فيروس كورونا ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن المذيعة بقناة اكسترا نيوز تعافيها من ‏فيروس كورونا، موجهة الشكر لكل من ساندها فى أزمتها، وكشفت أنها ‏قريبا ستعود للظهور على الهواء أمام الشاشات .‏

وكتبت آية عبد الرحمن على صفحتها على فيس بوك: "الحمدلله‎ ...‎‏ تم ‏القضاء على الكورونا باشا بنجاح.. بفضل رحمة ربنا و دعواتكم ومحبتكم ‏الصادقة المخلصة العظيمة‎ ..‎كلمة "شكرًا" ماتوفيش وقفتكم جنبي في المحنة ‏دي‎ ..‎الأيام اللي جاية إن شاء الله هحكلكم عن أيامي الصعبة المُلهمة مع ‏اللعين ده"‏‎ .‎

وأضافت عبد الرحمن: "ربنا يحفظنا جميعًا ويحفظ بلدي من أي سوء‎...‎‏ ‏حقيقي أنا بحبكم قوي و وحشتوني جدًا جدًا وبإذن الله أشوفكم قريب على ‏الهوا زى ما اتعودنا سوا".‏

Advertisements

كانت الإعلامية آية عبد الرحمن ، قد أعلنت إصابتها بكورونا يوم 31 مايو ‏الماضى،.وكتبت آيه عبر حسابها على فيس بوك، قائلا:" الحمدلله تم التأكد ‏من إصابتي بفيروس كورونا ..ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجه ‏دعواتكم الصادقة اللي من القلب .. وثانيًا واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء ‏قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة .. وهارجع أحكي لكم على ‏تجربتي مع الكورونا باشا.‏