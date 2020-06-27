شاكيرا تطالب جمهورها بالانضمام لدعوة قادة العالم بإتاحة علاج كورونا للجميع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، للأداء اليوم فى حفل "هدف توحيد العالم"، مطالبة جمهورها بالانضمام لدعوة قادة العالم لإتاحة علاج كوفيد 19 للجميع"، ويستهدف الحفل لجمع التبرعات للمساعدة في محاربة فيروس كورونا المستجد في إطار مبادرة مشتركة بين منظمة Global Citizen والمفوضية الأوروبية. وقالت شاكيرا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يا لها من فرحة للغناء والأداء، لكم في حفل الليلة #GlobalGoalUnite انضمو إلينا لدعوة قادة العالم لإتاحة علاج كوفيد 19للجميع".

شاكيرا ويقدم عدد من النجوم العالميين حفلا ينقله التلفزيون ويعرض على مواقع التواصل الإجتماعي اليوم السبت ، لجمع التبرعات للمساعدة في محاربة فيروس كورونا المستجد في إطار مبادرة مشتركة بين منظمة Global Citizen والمفوضية الأوروبية، وعلي رأس النجوم النجمة شاكيرا ومايلي سايرس و جاستن بيبر وأشر وفريق كولد بلاي وعدد آخر من النجوم، كما سيقدم الحفل النجم دوين جونسون "ذا روك". Advertisements كما سينضم إليهم الممثل هيو جاكمان ولاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام والممثلة تشارليز ثيرون. وتهدف المبادرة التي أُطلق عليها اسم “Global Goal: Unite for Our Future” إلى جمع مليارات الدولارات في شكل تبرعات خاصة وعامة للإسهام في الحد من تأثير الجائحة على المجتمعات المهمشة، وفقا لموقع "deadline".

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