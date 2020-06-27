شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: روجينا شملتنى برعايتها ولن أجد كلام يوفى حقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشكر إلى زوجته الفنانة روجينا، وذلك بعد مساندتها ودعمها له في أزمته الصحية الأخيرة، قائلًا: ونعم الزوجة والحبيبة والصديقة والأم.. ولن أجد كلام يوفي حقها".

وأضاف أشرف زكي، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية قصواء الخلالي، قائلًا: "روجينا شملتني برعايتها ولم تتركني ثانية واحدة طوال الأزمة المرضية الأخيرة، كفاية خوفها وقلقها عليّا"، موجهًا الشكر لزوجته وبناته وأخوته أيضًا.

وأضاف نقيب الممثلين، أن الدرس الذي اكتسبه من الأزمة المرضية الأخيرة، يكمن في الرضا التام، موضحًا أن المشكلة الصحية نتجت عن الجهود الضخمة التي يبذلها في خدمة النقابة، والضغوط العصبية والنفسية التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة.

وكانت الفنانة روجينا زوجة الفنان أشرف زكى وجهت رسالة شكر ‏لكل من حرص على الاطمئنان على صحة زوجها الدكتور أشرف ‏زكى، نقيب الممثلين، وذلك بعد الجراحة التى أجراها لوضع ‏دعامات فى قلبه‎.‎

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ونشرت روجينا صورة لأشرف زكى، عبر حسابها على فيس بوك ‏وكتبت عليها قائلة: "الحمد والشكر لله بطمئن كل الناس على ‏أشرف وبشكر كل الناس اللى سألت وأطمنت وأسفة لوماقدرتش أرد ‏على كل اللى سألوا عليه شكرا جدا‎".‎

وشارك الفنان اشرف زكى فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل ‏‏"فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبرى واحمد مجدى وادوارد وايتن ‏عامر كما شارك فى مسلسل "لما كنا صغيرين" مع محمود حميدة، ‏وخالد النبوي وريهام حجاج.