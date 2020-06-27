شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى فى رحلة البحث عن اللاشىء.. بدأها بماسك وكحول وانتهت بمصاصة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد النجم أحمد حلمي على مداعبة متابعيه من وقت لآخر عبر السوشيال ميديا، من خلال الفيديوهات الذى يقوم بنشرها خاصة في ظل أزمة كورونا وما ترتب عليها من عزل منزلي، إلا أن الفيديو الأخير جاء أثناء ارتدائه كل سبل الحماية من الفيروس أثناء ذهابه إلى سوبر ماركت، محاولاً البحث عن شيء قبل أن تنتهى الرحلة في النهاية باكتفائه بشراء مصاصة، بعدما علق على الفيديو بكتابة: "البحث عن اللاشىء".



حلمى

على جانب آخر دشن القائمون على منصة watch it الرقمية قسما كاملا من أجمل أعمال النجم أحمد حلمى، لهواة الأفلام الكوميدية ومحبى نجمهم المفضل، حيث اختارت المنصة 10 أفلام لنجم الكوميديا من أجل إتاحة عرضهما للجمهور بجانب باقة الأفلام والمسلسلات والمسرحيات التى تعرضها المنصة خلال الفترة الماضية.



أحمد حلمى

أفلام أحمد حلمى التى أتاحتها منصة watch it هى "1000 مبروك" إخراج أحمد نادر جلال و"عسل أسود" الذى يشارك فى بطولته ايمى سمير غانم ودوارد ولطفى لبيب وإنعام سالوسة وإخراج خالد مرعى، و"أسف على الإزعاج" ويشارك فى بطولته منة شلبى ومحموج حميدة ودلال عبد العزيز وأحمد فؤاد سليم وإخراج خالد مرعى.

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أحمد حلمى خلال آحدث فيديو على إنستجرام

بالإضافة إلى أفلام "بلبل حيران" بمشاركة زينة وشيرى عادل وايمى سمير غانم وإخراج خالد مرعى، و"جعلتنى مجرما" بمشاركة غادة عادل وادوارد وريهام عبد الغفور وإخراج عمرو عرفة، و"كده رضا" بمشاركة منة شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب وإخراج أحمد نادر جلال، و"ميدو مشاكل" بمشاركة شيرين عبد الوهاب وحسن حسنى ورامز جلال ومحمد لطفى ونشوى مصطفى وإخراج محمد النجار.

وكذلك فيلم "زكى شان" الذى يشارك فى بطولته ياسمين عبد العزيز وحسن حسنى وأمير كرارة وانتصار وإخراج وائل احسان، وفيلم "ظرف طارق" الذى يشارك فى بطولته نور ومجدى كامل وخالد الصاوى وميس حمدان ويوسف داود وإخراج وائل احسان، وفيلم "إكس لاج" بمشاركة دنيا سمير غانم وابراهيم نصر وخالد سرحان وايمى سمير غانم ومحمد شاهين وياسمين رئيس وناهد السباعى وإخراج شريف عرفة.