شكرا لقرائتكم خبر عن لو لسه مشوفتهوش.. تعرف على أهم أحداث مسلسل Dark season 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض منذ ساعات الموسم الثالث والأخير من المسلسل الألماني Dark ، العمل الذى حاز على إعجاب الكثيرين منذ بداية عرضه، وبالرغم من عدم فهم الكثيرين لـ محاور العمل الجديد إلا أنه استطاع أن يشد انتباه الكثير من المتابعين من حول العالم، ولكل من ينتظر مشاهدة الموسم الجديد هذه بعض من أهم أحداث الموسم الجديد والأخير من العمل. وهذه أهم الأحداث من الحلقة الـ 1 إلى الـ 4: ● كاتارينا تسافر إلى الثمانينيات لـ تجد زوجها أولريش. ● يعتقد ترونتي نيلسن أنه الأب الحقيقي لريجينا تيديمان ويقتلها في عام 2020. ● آدم وإيفا هما جوناس ومارثا. ● في العالم B، هانا كانوالد مع أولريش وتحمل طفله، ويخونها مع شارلوت. ● جثة مادس تسقط على أرضية القبو. ● لا يوجد جوناس في العالم الموازي. ● يسافر جوناس ومارثا إلى المستقبل. ● والد ترونتي غير معروف. ● مارثا حامل بطفل جوناس. أما عن أهم الأحداث من الحلقة الـ 5 إلى الـ 6 : ● كاتارينا قتلت والدتها عام 1986. ● يتم تصوير جوناس بواسطة مارثا "الأخرى" في العالم الموازي. ● المجهول يسبب حادث محطة توليد الكهرباء. ● نهاية العالم تحدث في عالم مواز كذلك. Advertisements ● هانا حامل تفقد الطفل. ● يهرب جوناس من نهاية العالم من خلال البقاء في القبو، مما يعني أنه لا يزال موجودًا في عالمه. ● يسافر ماجنوس وفرانسيسكا القديمان مع مارثا. ● آدم يقتل أحد الأصليين. ● نسخة مارثا متعددة في عالم إيفا. أما عن أهم أحداث أخر حلقتين الـ 7 و الـ 8 : ● سيلجا وبارتوس هما والدا هانو وأجنيس. ● كلوديا تيديمان هي التي اكتشفت أن فقدان ابنه وحفيدته حفز إتش.جي تانهاوس على بناء آلة الزمن التي تسببت في حدوث خلل في المصفوفة. ● أولريك يصيب هيلجي الكبير. ● هيلجى الكبير يقتل أولريش. ● بيرند هو والد ريجينا. ● أما عن نهاية العمل ففيها يحدث: ○ إنشاء عالمين متوازيين. ○ مارثا وجوناس يمنعان حادث السيارة. ○ حتمية اختفاء العديد من الشخصيات.

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