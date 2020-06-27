شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدتان غامضتان لـ يارا تثيران جدلا على تويتر.. والفنانة توضح: "يعني هدف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانة يارا ضجة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم، بعدما نشرت تغريدتين غامضتين بحروف إنجليزية، ما أثار الشكوك بين رواد تويتر حول ما إذا كان حساب الفنانة يارا تم اختراقه من عدمه، إلا أنها أوضحت فيما بعد سر التغريدتين.

وكتبت الفنانة يارا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء اليوم تغريدة غير مفهومة :"Jejeokwkshakakallamaajlamsbskskka"، ثم كتبت تغريدة مماثلة بعدها بدقائق، حيث كتبت :"Iridjdkdjdjdjdkjjdjdkskskslsbsjsj"، فيما اعتقد بعض متابعهيا أن الحساب تم اختراقه، فيما أشار البعض إلى أن الفنانة يارا تتابع مباراة لكرة القدم وحينما يتم إحراز هدف تغرد بهذه الطريقة.





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وعلق أحد المتابعين قائلا :"واضحه التغريدة جوووول"، فيما قالت أخرى "يارا مهكرة"، وقال آخر :"تهكرتي"، فيما رد عليها البعض بتعليقات غير مفهومة أيضا، إلا أن الفنانة يارا عادت مجددت وأوضحت سبب التغريدتين قائلة :"التغريدتين اللي ما فهمتوهم يعني : هدف"، وفي تغريدة أخرى لها قالت :"ميد قدّك يا سوايرز.. سيلتافيجو برشلونة "، حيث أتضح أنها تتابع مباراة برشلونة ونظيره سيلتا فيجو.





سقط فريق برشلونة الإسبانى، فى فخ التعادل الإيجابى القاتل أمام نظيره سيلتا فيجو، بهدفين لكل منهما ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" التي عادت مؤخرا بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".