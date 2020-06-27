شكرا لقرائتكم خبر عن استفدت من تجربة المرض.. أشرف زكي يكشف تطورات حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال أشرف زكي، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في تصريحات تليفزيونية، إنه يستعد لاستئناف نشاطه الفني، ومتابعة أنشطة النقابة المختلفة، خلال الأيام القليلة المُقبلة، موجهًا الشكر والتقدير لأسرته وأصدقاءه الذين تواصلوا معه مؤخرًا بشأن الاطمئنان عليه.

وأضاف نقيب الممثلين، أن الدرس الذي اكتسبه من الأزمة المرضية الأخيرة، يكمن في الرضا التام، موضحًا أن المشكلة الصحية نتجت عن الجهود الضخمة التي يبذلها في خدمة النقابة، والضغوط التي يتعرض لها.

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وكانت الفنانة روجينا زوجة الفنان أشرف زكى وجهت رسالة شكر ‏لكل من حرص على الاطمئنان على صحة زوجها الدكتور أشرف ‏زكى، نقيب الممثلين، وذلك بعد الجراحة التى أجراها لوضع ‏دعامات فى قلبه‎.‎

ونشرت روجينا صورة لأشرف زكى، عبر حسابها على فيس بوك ‏وكتبت عليها قائلة: "الحمد والشكر لله بطمئن كل الناس على ‏أشرف وبشكر كل الناس اللى سألت وأطمنت وأسفة لوماقدرتش أرد ‏على كل اللى سألوا عليه شكرا جدا‎".‎

وشارك الفنان اشرف زكى فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل ‏‏"فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبرى واحمد مجدى وادوارد وايتن ‏عامر كما شارك فى مسلسل "لما كنا صغيرين" مع محمود حميدة، ‏وخالد النبوي وريهام حجاج.