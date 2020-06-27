شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين ولد وشايب ونيللي كريم البنت.. أحدث تقاليع بـ100 وش على طريقة الكوتشينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققه الفنان آسر ياسين خلال موسم دراما رمضان الماضى من خلال مشاركته في بطولة مسلسل "بـ 100 وش" مع النجمة نيللي كريم، حيث حقق المسلسل أصداءً كبيرة خلال ماراثون دراما رمضان الماضي، وهو ما يظهر خلال ردود الفعل التى لم تنته إلى الآن، مثلما ظهر مع آسر ياسين حينما نشر صورة عبر خاصية الاستورى على حسابه من خلال موقع فيس بوك تضمنت ورق كوتشينة عبارة عن صورته، بالإضافة إلى صورة نيللي كريم، حيث ظهرت الأخيرة على طريقة البنت بينما صممت صورته على طريقة الولد، بالإضافة إلى صورة أخرى على طريقة الشايب.

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اسر ياسين

وكان النجم آسر ياسين استرجع منذ أيام ذكريات التسوق مع والدته، عبر حسابه على خاصية ستورى إنستجرام، وظهرت والدته وهى كلها حيوية ونشاط وبشخصيتها المرحه، وكانت تسيربرفقته في أحد المتاجر الكبرى ويقومان بالتسوق ثم وقفت على عربة التسوق وبدأت باللعب كالأطفال، وتم تداول الفيديو بكثرة على السوشيال ميديا، وتغزل المدونين فى والده آسر ياسين وأنها مازلت تتمتع بروحها المرحه كالأطفال.

على جانب آخر دوماً ما كانت أحداث "بـ100 وش" محل نقاش دائمًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك جعل هناك مطالبات بتقديم جزء ثان من العمل فى شهر رمضان 2021 لكن المخرجة كاملة أبو ذكري صرحت بإنها ستتوقف عن الاخراج موقتا ولا توجد النية حتى الآن لعمل جزء ثان من المسلسل.

وانتهت الأحداث بنجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلي حساب عمر في سويسرا ولكن نصب فتحي "مصطفى درويش "على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا.