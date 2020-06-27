هل تشعر جوليا روبرتس بأنها single mother بسبب إهمال زوجها داني مودر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر جوليا روبرتس بأنها أم عزباء " single mother " بسبب إهمال زوجها داني مودر؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية بين محبي وعشاقي النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 52 عاما ) ، و هو الأمر الذي نفاه تماما موقع " جوسيب كوب " المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم هوليوود و أكد أن ما يتردد ما هو إلا أكاذيب و قصص مختلقة بالضرورة تجاهلها .

بدأت الشائعة بنشر موقع " Life & Style " تقرير يؤكد أن روبرتس تعاني خلال هذه الفترة بسبب سلوك زوجها ، وقال مصدر لم يكشف عنه الموقع أن جوليا روبرتس اتهمت زوجها بعدم تحمله المسئولية تماما ، فهو يحب و يهتم بمساحته الخاصة ويتركها تفعل كل شيء، وهوما يجعل جوليا تشعر في كثير من الأحيان بأنها أم عزباء أو " single mother "، وأوضح المصدر أن جوليا طالبت داني بأن يساعد أكثر من ذلك في مسئوليات المنزل ولكن لا شيء يتغير على الإطلاق " .

و الغريب أن الموقع قرر أن ينشر هذه الشائعة التي تكذبها جوليا روبرتس يوميا بنفسها عير صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " حيث تنشر صور عديدة تجمعها بداني مودر مع كتابة الكثير من العبارات التي تظهر مدي حبها له ، إضافة إلي إنها هنأته مؤخرا بـ " عيد الأب " وأكدت أنها تقدر جدا دورة كـ " أب " مقدمة له تحيه خاصة .

يذكرأنه قبل بضع سنوات ، أجرت روبرتس مقابلة مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري ، فتحدثت جوليا أن شائعة انفالها و التوتر الزوجي الموجود بعلاقتها بداني مودر جعلها "غير مرتاحة" ، وأكدت لوينفري أن هذه النوعية من الشائعات لا تزال بإمكانها إيذاء مشاعرها ، لأنها فخورة جدا بزواجها .