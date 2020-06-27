شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى لـ محمد صلاح بعد التتويج بالبريميرليج: فى انتظار لقب الهداف للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة هند صبرى على الاحتفاء بإنجاز محمد صلاح الأخير، حينما تمكن من الفوز مع فريقه ليفربول ببطولة الدورى الإنجليزى الممتاز، حيث نشرت صورة تجمعهما معاً عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "مبروك فوز فخر العرب محمد صلاح مع فريقه ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي". ثم اضافت: "تمنياتي بالتوفيق الدائم.. ودعائي أن تستمر مصدر فخر لنا كعرب.. في انتظار لقب الهداف للمرة الثالثة".



صلاح وهند صبرى

وتوج ليفربول رسميا بلقب الدوري الإنجليزي، مساء الخميس الماضى، بعد خسارة منافسه المباشر فريق مانشستر سيتي، أمام مضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2 – 1، فى ختام منافسات الجولة الـ31 من البريميرليج.

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وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، عن تلقى الريدز، خطابا من إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، بمناسبة تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي، والتى قال فيه:" بهذه الرسالة ، اسمحوا لي أن أهنئ ليفربول شخصيا على تتويجه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019/2020 ، بعد ثلاثين عامًا من الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم السابق، إن لقب النادي التاسع عشر هو الأول لك منذ إنشاء الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري".

أضاف قائلا:"حامل اللقب الحالي لكأس العالم للأندية، الذي فاز في ديسمبر الماضي، ليس هناك شك في أن هذا اللقب المستحق هو نتيجة العمل الشاق والعاطفة والالتزام، ويمكن للجميع في النادي بالتأكيد أن يفخروا بهذا الأمر المهم".

واختتم قائلا:"سأكون ممتنا لو تفضلتم بتهنئة كل الأطراف المعنية، من الإدارة ولكن الأهم من ذلك هو فريق التدريب واللاعبين ، دون نسيان المشجعين".