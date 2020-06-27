اليوم مكمل رومانسية.. أحدث ظهور لـ أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز (صور)

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حالة الرومانسية التى يعيشها النجمان أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز ستظل مسيطرة على أجواء اليوم، حيث بدأ الثنائي خلاله بنشر صورة لهما معاً، قبل أن تقوم ياسمين بمغازلة العوضي، وها هما الآن يقوما بنشر صور جديدة لهما مرة أخرى، حيث بدأت الحكاية تلك المرة من خلال الحساب الرسمي للنجم أحمد العوضى الذى نشر صورتين تجمعه بياسمين، قبل أن تقوم هي الأخرى بنشر نفس الصورتين، وفى حين كتب الأول love اكتفت ياسمين بنشر إيموشن "قلب".

يشار إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خاضت سباق رمضان 2020 بمسلسل ‏‏"ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ‏وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، ‏وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وحقق المسلسل نجاحا كبيرًا.‏

بينما يستعد النجم أحمد العوضى لعرض أحدث أعماله مسلسل شديد الخطورة، ‏المقرر عرضه أول يوليو على منصة ‎ ‎watch it، والذى يتناول قضية الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة.‏

المسلسل من تأليف ‏محمد سيد ‏بشير، وإخراج حسام على، ويشارك فى بطولته كل من ‏‏رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، ‏حمزة ‏العيلى، حسنى ‏شتا، خالد كمال‎، وذلك بعدما نجح العوضى فى خطف الأنظار خلال موسم دراما رمضان الماضى عبر لعبه شخصية هشام عشماوى فى مسلسل "الاختيار"