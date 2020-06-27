شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تصور مسلسلها "خيط حرير" منتصف يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المخرج إبراهيم فخر في التحضيرات النهائية لاستئناف تصوير مسلسل "خيط حرير"، للنجمة مى عز الدين، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، منتصف شهر يوليو المقبل، وصورت مى عدة مشاهد من المسلسل، ثم توقف التصوير وخرج المسلسل من السباق الرمضاني نظراً لضيق الوقت وفرصة لصناع العمل لتقديم عملا درامياً يليق بجمهور مى عز الدين.

مسلسل "خيط حرير" من بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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مى عز الدين قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "البرنسيسة بيسة" وعرض فى السباق الرمضانى قبل الماضى للمخرج أكرم فريد وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

يشار إلى أن مى عز الدين ظهرت في فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى كضيفة شرف ، الذى عرض يوم 25 ديسمبر الماضى، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.