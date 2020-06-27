شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير مسرحية "أبو صامولة" تمهيدا لعرضها على قناة وزارة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورت وزارة الثقافة العرض المسرحى "أبو صامولة" على خشبة المسرح القومى، تمهيدا لعرضها على قناة الوزارة على اليوتيوب، ضمن مبادرة إضحك إعرف فكر تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمسرحية من إنتاج فرقة مسرح المواجهة بقيادة سامح بسيونى بالبيت الفني للمسرح برئاسة إسماعيل مختار.
المسرحية مأخوذة عن قصة قصيرة بعنوان "مع سبق الإصرار" لتشيخوف ومن كتابة وإخراج محمد مرسى، وبطولة رضا إدريس وإسلام عبد الشفيع ، ديكور وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، تأليف موسيقى محمد شحاتة .
تدور أحداث العرض حول دكتور أمراض نفسية يعمل رئيس قسم الطب النفسى فى إحدى المستشفيات الحكومية، يأتى إليه ذات يوم مريض محول من قبل المباحث، بعدما شكوا فى قواه العقلية، حيث أنه متهم فى فك صواميل القطار، ومن خلال حواره مع الطبيب نكتشف أنه قام بذلك من أجل صناعة صنارة فهو يعمل صيادا، ويتناول مخرج العرض قضية الوعى لدى المواطنين الذى فى غيابه من الممكن أن يؤدى لحدوث كارثة دون أن قصد.
من ناحية أخرى، تعرض مسرحية "المقام العالى" للمخرج إسلام إمام، الخميس المقبل، أون لاين على قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب، فى إطار مبادرة " إضحك .. فكر .. أعرف " التى أطلقتها وزارة الثقافة، وينفذها البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلا فى مسرح المواجهة بقيادة الفنان سامح بسيونى، والمسرح القومى بقيادة الفنان إيهاب فهمى.
عرض "المقام العالى " مأخوذ عن قصة " البيت الريفى " لتشيكوف، حيث أن فكرة المبادرة قائمة على تقديم عشر مسرحيات قصيرة مستلهمة من الكاتب الروسى تشيكوف وجاء اختياره فى إطار الاحتفال بعام مصر روسيا .
وتدور أحداث العرض حول عثور أحد الأزواج على خطاب قد أرسل له عن طريق امرأة مجهولة ويخاف أن تكتشف زوجته هذا الجواب فيحاول أن يخفيه عنها ويقوم بتتبع الفتاة التى أرسلته وفى إطار أحداث العرض يكتشف الكثير من المفاجآت، والعرض بطولة سمر علام، حمدى عباس، عمرو عبد العزيز ؛ ديكور يحيى صبيح، وموسيقى محمد خالد، إضاءة عز حلمى .
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