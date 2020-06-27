شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير مسرحية "أبو صامولة" تمهيدا لعرضها على قناة وزارة الثقافة ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورت وزارة الثقافة العرض المسرحى "أبو صامولة" على خشبة المسرح القومى، ‏تمهيدا لعرضها على قناة الوزارة على اليوتيوب، ضمن مبادرة إضحك إعرف فكر ‏تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمسرحية من إنتاج فرقة مسرح ‏المواجهة بقيادة سامح بسيونى بالبيت الفني للمسرح برئاسة إسماعيل مختار.‏

المسرحية مأخوذة عن قصة قصيرة بعنوان "مع سبق الإصرار" لتشيخوف ومن كتابة ‏وإخراج محمد مرسى، وبطولة رضا إدريس وإسلام عبد الشفيع ، ديكور وليد جابر، ‏إضاءة إبراهيم الفرن، تأليف موسيقى محمد شحاتة .‏

تدور أحداث العرض حول دكتور أمراض نفسية يعمل رئيس قسم الطب النفسى فى ‏إحدى المستشفيات الحكومية، يأتى إليه ذات يوم مريض محول من قبل المباحث، ‏بعدما شكوا فى قواه العقلية، حيث أنه متهم فى فك صواميل القطار، ومن خلال ‏حواره مع الطبيب نكتشف أنه قام بذلك من أجل صناعة صنارة فهو يعمل صيادا، ‏ويتناول مخرج العرض قضية الوعى لدى المواطنين الذى فى غيابه من الممكن أن ‏يؤدى لحدوث كارثة دون أن قصد.‏‎ ‎

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من ناحية أخرى، تعرض مسرحية "المقام العالى" للمخرج إسلام إمام، الخميس ‏المقبل، أون لاين على ‏قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب،‎ ‎فى إطار مبادرة " إضحك ‏‏.. فكر .. أعرف " التى ‏أطلقتها وزارة الثقافة، وينفذها البيت الفنى للمسرح برئاسة ‏الفنان إسماعيل مختار، ‏ممثلا فى مسرح المواجهة بقيادة الفنان سامح بسيونى، ‏والمسرح القومى بقيادة الفنان ‏إيهاب فهمى‎.‎

‎ ‎عرض "المقام العالى " مأخوذ عن قصة " البيت الريفى " لتشيكوف، حيث أن فكرة ‏‏المبادرة قائمة على تقديم عشر مسرحيات قصيرة مستلهمة من الكاتب الروسى ‏‏تشيكوف وجاء اختياره فى إطار الاحتفال بعام مصر روسيا .‏

‏ وتدور أحداث العرض حول عثور أحد الأزواج على خطاب قد أرسل له عن طريق ‏‏امرأة مجهولة ويخاف أن تكتشف زوجته هذا الجواب فيحاول أن يخفيه عنها ويقوم ‏‏بتتبع الفتاة التى أرسلته وفى إطار أحداث العرض يكتشف الكثير من المفاجآت، ‏‏والعرض بطولة سمر علام، حمدى عباس، عمرو عبد العزيز ؛ ديكور يحيى ‏‏صبيح، وموسيقى محمد خالد، إضاءة عز حلمى ‏‎. ‎‎ ‎