شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز: لو ما زادش الوزن تبقى مع الشخص الغلط.. والعوضى يرد: صح الصح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازحت النجمة ياسمين عبد العزيز زوجها النجم أحمد العوضى من خلال نشر صورة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، تشير إلى علاقة زيادة الوزن بالحب حيث جاء مكتوب فيها : "في الحب إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ"، ليرد العوضي خلال التعليقات ويكتب لها : "ده انت كده مع الشخص صح الصح"، قبل أن ترد عليه ياسمين عبد العزيز "بحبك".



ياسمين عبد العزيز تنشر تلك الصورة على انستجرام

ويأتى ذلك بعدما تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز محرك البحث على جوجل مؤخراً، بعد أن تداول عدد من ‏رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة لها برفقة زوجها النجم أحمد العوضى، يرتديان ‏فيها ملابس رياضية، بينما ظهرت ياسمين بوزن زائد، لفت انتباه المتابعين مما أثار ‏تساؤلات حول حمل ياسمين عبد العزيز، وأن الزوجين يستعدان لاستقبال أول مولود ‏لهما.‏



رد العوضى رد العوضى

يشار إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خاضت سباق رمضان 2020 بمسلسل ‏‏"ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ‏وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، ‏وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وحقق المسلسل نجاحا كبيرًا.‏

Advertisements



العوضى وياسمين

بينما يستعد النجم أحمد العوضى لعرض أحدث أعماله مسلسل شديد الخطورة، ‏المقرر عرضه أول يوليو على منصة ‎ ‎watch it، والذى يتناول قضية الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة.‏

المسلسل من تأليف ‏محمد سيد ‏بشير، وإخراج حسام على، ويشارك فى بطولته كل من ‏‏رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، ‏حمزة ‏العيلى، حسنى ‏شتا، خالد كمال‎.‎