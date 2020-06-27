شكرا لقرائتكم خبر عن غمض عينيك وامشى بخفة ودلع.. إيناس جوهر الإذاعية التى ‏حاورت شارلى شابلن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الإذاعة المصرية اليوم السبت بعيد ميلاد الإذاعية إيناس ‏جوهر صاحبة الجملة الأشهر فى تاريخ الإذاعة لشاعر الرباعيات ‏صلاح جاهين: "غمض عنيك وامشى بخفة ودلع الدنيا هى الشابة ‏وأنت الجدع" تلك الجملة التى كنا نسمعها كل صباح وقت أن كانت ‏الإذاعة المصرية تعيش أزهى عصورها.‏

أجريت إيناس جوهر خلال مشوارها الإذاعى حوارات كثيرة مع كبار ‏نجوم الفن والأدب أبرهم؛ الأديب نجيب محفوظ صاحب نوبل، ‏والشاعر الكبير نزار قبانى، والكاتب الكبير أنيس منصور، كما ‏انفردت بحوار مع أيقونة الكوميديا الفنان العالمى شارلى شابلن.‏

عرض على الإذاعية القديرة إيناس جوهر العمل كممثلة والمشاركة ‏فى مسرحية المتزوجون للنجمين سمير غانم وجورج سيدهم وكانت ‏ستؤدى شخصية زوجة سيدهم وبدأت فى إجراء الربوفات لكنها ‏شعرت أنه ليس مكانها واعتذرت عن المسرحية، وبسؤالها عن ‏السبب؛ قالت: لا يصح لمذيعة لها كلمة وقارئة نشرة أخبار أن ‏تقف على خشبة المسرح لتقول إفيهات. لكنها شاركت فى بعض ‏الأدوار الصغيرة فى مسلسل "أرجوك لا تفهمنى بسرعة" مع نجلاء ‏فتحى، و "عينى يا زمن" مع عبدالمنعم مدبولى و فى أوبريت ‏غنائى حمل اسم "مبروك".‏

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تحكى جوهر كواليس مشاركتها فى الأوبريت قائلة: بالصدفة كنت ‏جالسة فى استراحة الاستديوهات فى الدور السابع بمبنى التليفزيون ‏المصرى، وتأخرت سهير البابلى على المخرج على عيسى فقال لى ‏تعالى هتمثلى وتغنى .‏

يذكر أن الإعلامية إيناس جوهر قدمت العديد من البرامج المهمة، ‏أبرزها؛ تسالى ، قصة فيلم، الجديد فى ورق سليفان، النادى ‏الدولى، ألبوم الذكريات‎.‎