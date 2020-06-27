شكرا لقرائتكم خبر عن غمض عينيك وامشى بخفة ودلع.. إيناس جوهر الإذاعية التى حاورت شارلى شابلن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الإذاعة المصرية اليوم السبت بعيد ميلاد الإذاعية إيناس جوهر صاحبة الجملة الأشهر فى تاريخ الإذاعة لشاعر الرباعيات صلاح جاهين: "غمض عنيك وامشى بخفة ودلع الدنيا هى الشابة وأنت الجدع" تلك الجملة التى كنا نسمعها كل صباح وقت أن كانت الإذاعة المصرية تعيش أزهى عصورها.
أجريت إيناس جوهر خلال مشوارها الإذاعى حوارات كثيرة مع كبار نجوم الفن والأدب أبرهم؛ الأديب نجيب محفوظ صاحب نوبل، والشاعر الكبير نزار قبانى، والكاتب الكبير أنيس منصور، كما انفردت بحوار مع أيقونة الكوميديا الفنان العالمى شارلى شابلن.
عرض على الإذاعية القديرة إيناس جوهر العمل كممثلة والمشاركة فى مسرحية المتزوجون للنجمين سمير غانم وجورج سيدهم وكانت ستؤدى شخصية زوجة سيدهم وبدأت فى إجراء الربوفات لكنها شعرت أنه ليس مكانها واعتذرت عن المسرحية، وبسؤالها عن السبب؛ قالت: لا يصح لمذيعة لها كلمة وقارئة نشرة أخبار أن تقف على خشبة المسرح لتقول إفيهات. لكنها شاركت فى بعض الأدوار الصغيرة فى مسلسل "أرجوك لا تفهمنى بسرعة" مع نجلاء فتحى، و "عينى يا زمن" مع عبدالمنعم مدبولى و فى أوبريت غنائى حمل اسم "مبروك".
تحكى جوهر كواليس مشاركتها فى الأوبريت قائلة: بالصدفة كنت جالسة فى استراحة الاستديوهات فى الدور السابع بمبنى التليفزيون المصرى، وتأخرت سهير البابلى على المخرج على عيسى فقال لى تعالى هتمثلى وتغنى .
يذكر أن الإعلامية إيناس جوهر قدمت العديد من البرامج المهمة، أبرزها؛ تسالى ، قصة فيلم، الجديد فى ورق سليفان، النادى الدولى، ألبوم الذكريات.
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