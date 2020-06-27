كيم كاردشيان توجه رسالة لأختها كلوى بمناسبة عيد ميلادها: فخورة بكونى أختك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت كيم كاردشيان على عدم تفويت مناسبة الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها كلوي كاردشيان، حيث نشرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية صورة لأختها وعلقت عليها بتوجيه رسالة إلى أختها قالت فيها: "عيد ميلاد سعيد لأجمل روح! شكرًا لك دائمًا على كونك إيجابية للغاية وتهتمي بالجميع دائمًا.. أنت مخلصة جدًا وتهتمي كثيرًا بكل من حولك، دوماً ما يضيء نورك وأنا فخور جدًا بكوني أختك.. أحبك للأبد! عيد ميلاد سعيد".

وكانت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، كيم كاردشيان، احتفلت خلال الشهر الماضى بعيد الميلاد الأول لنجلها "سالم"، حيث نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليه: "طفلي سالم يبلغ من العمر سنة واحدة.. أنت تكمل عائلتنا.. أنت تجعل كل شيء مثاليا. أحبك جدا.. عيد ميلاد سعيد".

ولدى كيم كاردشيان وزوجها المغني كاني وست ثلاثة أطفال آخرين هم شيكاجو التي ولدت في يناير 2018 من أم بديلة، وسينت البالغ من العمر ثلاثة أعوام، ونورث وعمرها خمس سنوات.

وقالت كاردشيان إنها قررت الاستعانة بأم بديلة بعد أن حذرها الأطباء من مشكلات صحية خطيرة إذا حملت مرة أخرى بعد ولادة سينت في 2015.