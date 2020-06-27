شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تحتفى بوصول متابعيها لـ7 ملايين على إنستجرام: 5 امواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة فيفى عبده على الاحتفاء بوصول متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام إلى نحو 7 ملايين متابع مؤخراً، حين نشرت صورة لها وعلقت عليها: "مليون 7 متابع على إنستجرام أنا سعيدة جداً بالحب والدعم ده والفضل لربنا ثم لكم يا أجمل ناس في الدنيا بحبكم من كل قلبي.. خمسة امواه".

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على جانب آخر أكدت الفنانة فيفى عبده، فى وقت سابق من العام الجارى أنها ستقوم برفع دعوى قضائية ضد الفنان رامز جلال، بعد أن "كهربها"، على حد تعبيرها، فى المقلب الأخير، الذى تعرضت له فى برنامجه "رامز مجنون رسمى".

وقالت فيفى عبده، فى "لايف"، على إنستجرام: "أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال، وأنا هعمله قضية السنة دى، على حلقتى، وعلى الكهربا، أنا مارضتش أطلع السلم.. ماطلعتش إلا بعد نص ساعة، مانا كل ماأمشى خطوة يطلع مقلب.

على جانب آخر يعد آخر أعمال فيفى عبده هو تقديم برنامج "خلى بالك من فيفى" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، وهو البرنامج الذى استضاف العديد من النجوم والنجمات طوال شهر رمضان الماضى.