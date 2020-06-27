شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مطربين يضعون اللمسات النهائية لطرح ألبوماتهم.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من نجوم الغناء لطرح ألبوماتهم تزامنا مع الاحتفال بموسم صيف 2020، حيث انتهى البعض من تسجيل ألبوماتهم بشكل كامل، والبعض الأخر يضعون اللمسات النهائية، فيما يعكف آخرون للانتهاء من تسجيل أغانيهم المتبقية، لدمجها ضمن أغانى ألبوماتهم، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” لكم ألبومات الأيام المقبلة.

تامر حسني:

يضع النجم تامر حسني اللمسات النهائية الأخيرة على ألبومه الجديد، الذي لم يستقر على اسمه حتى الآن، وذلك استعداداً لطرحه خلال الفترة الجارية،ويتعاون تامر مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن الشعراء أيمن بهجت قمر، وحسام سعيد، وأمير طعيمة، وتامر حسين، وأحمد حسن راؤول، وعزيز الشافعي، ورمضان محمد.

والملحنين محمود أنور، وتامر علي، ومحمد يحيي، وإسلام زكي، وأحمد زعيم، والموزعين فهد، وعادل حقي، وتوما، ورامي سمير، وعلي فتح الله، وسام عبد المنعم، ويحيي يوسف، وجلال الحمداوي، وإلهامي دهيمة.

محمد حماقي:

انتهى المطرب محمد حماقي من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد، استعدادا لطرحه أواخر العام الجارى، وتحمس حماقى لهذا الألبوم بعد نجاح ألبومه الماضى، والذى حمل اسم"كل يوم من ده".

ويتعاون حماقي فى ألبومه، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفي، وتامر علي، ومحمد النادي، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما.

نانسي عجرم:

انتهت المطربة اللبنانية نانسي عجرم من تسجيل معظم أغنيات ألبومها الجديد عدا 3 أغنيات، ويضم الألبوم مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار والجدد أيضا، ومن صناع أغانى الألبوم الشعراء خالد تاج الدين، ومحمد رفاعي، وأحمد ماضي، وأحمد علاء الدين، وشادي نور.

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أما الملحنون فتتعاون نانسى مع كل من وليد سعد، ومودى سعيد، وبلال سرور، وزياد برجى، ومحمد يحيي، أما الموزعون فتتعاون مع كل من هاني يعقوب، وهادى شرارة، وأحمد إبراهيم، وطارق مدكور.

اليسا:

شاركت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها بصورة من داخل الأستديو خلال وضعها اللمسات النهائية لألبومها الجديد، حيث علقت علي الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"بقضى معظم الوقت في الاستوديو هذه الأيام. لا يمكننى الانتظار لإنهاء الأغانى لتسليم النسخة النهائية منها وتحديد تاريخ الإصدار".

كما تتعاون اليسا مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى ألبومها الجديد باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، الشاعر بهاء الدين محمد بأغنيتين الأولى بعنوان "هعتبرك مت"، وهى من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، والثانية لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، من ألحان أحمد زعيم، المطرب والملحن رامى جمال بأغنيتين الأولى من كلمات وألحان رامى، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم بعنوان "ذكريات"، والثانية تتكتم إليسا على تفاصيلها لتكون مفاجأة للجمهور، كما تتعاون إليسا مع الملحن مدين فى أغنية بعنوان "وانت قصادى"، من كلمات ملاك عادل وتوزيع أحمد عبد السلام.

طارق الشيخ:

يضع المطرب طارق الشيخ اللمسات النهائية على ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبدالرحيم واحمد امين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى ومحمد النجار واسلام شيبسى وميدو مزيكا،ويشمل 8 أغانى متنوعة.

مصطفى قمر:

انتهى النجم مصطفى قمر من ألبومه الجديد وأصبح جاهزًا لطرحه بالأسواق وعلى قنواته الخاصة خلال الأيام المقبلة، وأعلن قمر، أن ألبومه الغنائي الجديد أصبح جاهزًا، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام إذ نشر ‏صورة وهو ممسكا بالجيتار وعلق عليها:"لمن يهمه الأمر.. المفاجأة.. قريبا الألبوم أصبح جاهزًا".‎