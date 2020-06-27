فيديو| أحمد حلمي يرتدي "قناع غريب" أثناء تسوقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد حلمي مقطع فيديو له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تسوقه بأحد الأسواق اليوم السبت.

وظهر "حلمي" في الفيديو وهو مرتديًا "قناع" غريب على وجهه، خلال تسوقه من أحد الأسواق.

ثم يظهر"حلمي" في أخر الفيديو ليكشف عن شرائه، ليذهب إلى منزله ويستمتع بتناولها.

وعلق أحمد حلمي على الفيديو :"البحث عن اللاشيء".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم " خيال مآتة" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، بيومي فؤاد، حسن حسني، خالد الصاوي، إنعام سالوسة، انتصار، عبدالرحمن أبو زهرة، سامي مغاوري، ولطفي لبيب، محمود الليثي.