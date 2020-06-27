نقاب وكمامة وحبس 3 سنوات.. تعرف على تفاصيل قضية سما المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، بمعاقبة سما المصري 3 سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفجور.

إلقاء القبض عليها

في أبريل الماضي، أمرت النيابة العامة، بإلقاء القبض على سامية أحمد عطية، الشهيرة بسما المصري، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، بنشر مقاطع وصور خادشة للحياء عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2020.

حبسها

أصدرت النيابة العامة قرارا بحبس "المصري" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وجددها قاضي المعارضات بعدها لـ 15 يوما، وبعدها تم تحديد جلسة 2 مايو لبدء أول جلسات المحاكمة برئاسة المستشار رامي عباس.

المحكمة الاقتصادية

أحيلت سما المصري للمحكمة الاقتصادية وليس الجنح، وجاء ذلك لقيامها بالاتهامات المنسوبة لها عبر مواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي وأحيلت للمحاكمة وفق مواد قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

الاتهامات

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واجهت "سما" عددا من التهم، هي التحريض على الفسق والفجور، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على نشر وبث مقاطع خادشة للحياء، والاعتداء على قيم وتقاليد الأسرة المصرية، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

سما تدافع عن نفسها

دافعت سما المصري عن نفسها، وأكدت أنها قامت بتصوير وبث تلك الفيديوهات بالفعل على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها لم تقصد بها ما ورد بالاتهامات من تحريض على الفجور أو الدعوة للفاحشة.

وصرحت أنها تلبس "مايوه" كما تفعل العديد من السيدات "هي يعني جت عليا"- بحسب قولها.

نقاب

في الجلسة السابقة لمحاكمتها، دخلت سما المصري المحكمة وهي ترتدي النقاب، وطالبها القاضي برفع النقاب، وفي جلسة المحاكمة ظهرت ترتدي كمامة.

الحكم

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، اليوم السبت الموافق 27 يونيو، بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وفور النطق بالحكم، دخلت "سما" في نوبة بكاء.

ومن جانبه تقدم أشرف ناجي، محامي سما المصري باستئناف على الحكم وحددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 7 يوليو المقبل لنظره.