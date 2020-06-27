بعد تصريح يوسف الشريف بعدم تقديم مشاهد ساخنة.. أيتن عامر تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة أيتن عامر على تصريحات الفنان يوسف الشريف بشأن حقيقة وضعه لبند في عقود أعماله الفنية، يرفض تقديم مشاهد وصفها بالساخنة، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، أمس، في برنامج "مساء Dmc"، وذلك بعد أن أثار هذا التعليق ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت اَيتن تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "بصراحة متضايقتش خالص من إنترفيو يوسف الشريف وبصراحة مش فاهمة الدوشة دي كلها ليه؟".

وأضافت أيتن: "أنت حر ما لم تضر، بس كده، وما أعتقدش أنه ضر حد بقناعاته، شابوه يا عم".

Advertisements

كانت بعد المواقع نشرت، أمس، تصريحات يوسف الشريف، وقالت أنه اشترط عدم ملامسة النساء في أعماله، ويشترط كتابة هذا البند في عقود أعماله، وهذا ما نفاه "الشريف" اليوم عبر تدوينة، كتب فيها: "مش عارف إزاي كلمة (المشاهد الساخنة) اتحولت لـ(ملامسة النساء).. عموماً لازم نفترض حسن النية، وطبعاً المشهد ده أصلاً ملوش أي علاقة بالكلام ده.. ده مشهد عادي جداً وتخيل إن كل الدوشة دي بسبب تصريح من حساب مزور.. كذبوا الكذبة وصدقوها".

جاء ذلك ردا على تدوينة نشرها المذيع رامي رضوان، عبر حسابه على تويتر بخصوص هذا الأمر، قائلا: "‏عنونت بعض الصحف نقلا عن لقائي مع النجم يوسف الشريف الذي أذيع أمس.. أنه قال (أضع بنودا في عقود أعمالي لرفض ملامسة النساء).. والحقيقة أن سياق الكلام كان عن رفضه للمشاهد الساخنة في أعماله، ووضح ما يعنيه في الحوار".

وشارك يوسف الشريف رمضان الماضي بمسلسل "النهاية" بطولة عمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وأحمد وفيق وناهد السباعي ومحمود الليثى محمد العمروسى، سارة عادل، عبد الرحيم حسن وأيمن الشيوى، وضيوف الشرف سوسن بدر، اياد نصار، محمد كيلانى احمد مجدى حسام داغر، عمر الشناوى، محمد على رزق، اللبناني باسم مغنية، باسل الزارو، زكى فطين عبد الوهاب، محمد جمعة، محسن محيى الدين، فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى.

بينما شاركت أيتن عامر في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "فرصة تانية" إخراج مرقس عادل، وأطلت كضيف شرف مسلسل "رجالة البيت" بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني.