محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره صورًا تجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق العوضي على الصورة: "حب". وكانت ياسمين، قد علقت منذ قليل بطريقة ساخرة على الأنباء التي تداولت بشأن زيادة وزنها بعد انتشار صورة حديثة رفقة زوجها، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام"، إذ قالت: "في الحب إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ". وعلق أحمد العوضي على الصورة: "دا انت كدا مع الشخص صح الصح".
وكان أحمد العوضي قد أعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز في أول مايو الماضي حيث غير كلاهما الحالة الاجتماعية عبر حساباتهما الشخصية على "فيسبوك".
أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة. أما ياسمين عبد العزيز فشاركت في رمضان 2020 بمسلسل "ونحب تاني ليه؟".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العوضي ينشر صورًا مع ياسمين عبدالعزيز ويعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.