أحمد العوضي ينشر صورًا مع ياسمين عبدالعزيز ويعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره صورًا تجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق العوضي على الصورة: "حب". وكانت ياسمين، قد علقت منذ قليل بطريقة ساخرة على الأنباء التي تداولت بشأن زيادة وزنها بعد انتشار صورة حديثة رفقة زوجها، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام"، إذ قالت: "في الحب إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ". وعلق أحمد العوضي على الصورة: "دا انت كدا مع الشخص صح الصح".

وكان أحمد العوضي قد أعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز في أول مايو الماضي حيث غير كلاهما الحالة الاجتماعية عبر حساباتهما ‏الشخصية على ‏"فيسبوك".

أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة.‎ أما ياسمين عبد العزيز فشاركت في رمضان 2020 بمسلسل "ونحب تاني ليه؟".