هل سيجمعهما "الإمبراطور"؟.. ياسر خليل يكشف تفاصيل لقاء محمد رمضان وأحمد فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أشعلت الصورة التي جمعت محمد رمضان وأحمد فهمي مع المنتج الفني ياسر خليل جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

خاصة بعد أن أعلن رمضان عن تعاون جديد يجمعه بفهمي. وكشف موقع "Et" بالعربي، عبر الحساب الرسمي بموقع "إنستجرام"، حقيقة هذه الصورة، وفي اتصال هاتفي، نفى المنتج ياسر خليل للموقع الأنباء التي ترددت بشأن ترشيح أحمد فهمي في مسلسل محمد رمضان المقبل، والذي يجسد فيه سيرة الفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح.

وأوضح ياسر خليل أنه بحكم توليه إدارة أعمال فريق واما الغنائي، تم اللقاء في مكتب رمضان، وستتضح أبعاده بعد أيّام قائلا: "أنا شغال على مشروع، وأول ما يكون فيه حاجة حقيقية سأعلنها.. بعد 72 ساعة سأخبركم بكل شيء".

كان الفنان محمد رمضان نشر الصورة، عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام، وعلق: "قريبا".