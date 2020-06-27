بينها "War Dog و Mad Max".. أبرز أفلام سهرة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرض مجموعة قنوات (إم بي سي)، عددا من الأعمال عبر قنواتها المختلفة، تتنوع هذه الأعمال ما بين الأكشن، الإثارة، التشويق.

وتحرص قنوات إم بي سي، على عرض مجموعة متنوعة من الأفلام ، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، والتزام عدد كبير من المواطنين بالبقاء بالمنازل.

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تعرض شاشة (إم بي سي 2) في تمام العاشرة مساء، الفيلم الكوميدي الرومانسي "هيتش"، وتدور أحداثه حول محاسب يقع في غرام صحفية، وتكشف من خلال سبق صحفي عن أشهر وسيط علاقات في مدينة مانهاتن.

وفي 12 منتصف الليل، تعرض القناة فيلمWar Dog ، عن قصة حقيقية لشابين من ميامي بيتش يقضيان وقتهما في تعاطي الممنوعات والمشروبات الكحولية، اللذان أصبحا في يوم وليلة من أكبر موردي الأسلحة لصالح الحكومة الأمريكية، وتمكنا من إبرام صفقة بقيمة ثلاثمائة مليون دولار سرعان ما قلبت حياتهما رأسا على عقب.



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في تمام الثانية عشر مساء الليلة، تعرض شاشة (إم بي سي أكشن)، فيلم "‏22 Jump Street "، حول ظابطان يقومان بمهمة سرية بإحدى الجامعات المحلية.

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في التاسعة مساء، تعرض شاشة (إم بي سي ماكس)، فيلم الخيال العلمي Mad Max: Fury Road

وتدور أحداث الفيلم حول ماكس، وهو رجل يطارده ماضيه المضطرب، أن أفضل طريقة للبقاء على قيد الحياة هي من خلال التجول بمفرده، وبالرغم من ذلك يتقاطع مساره مع مسار مجموعة من الناجيين الذين فروا عبر الأراضي القاحلة بواسطة عربة حربية تقودها إمبراطورة تدعى فيروزا.

أما في تمام الحادية عشر مساء، تعرض القناة فيلم Gamer

تدور أحداث الفيلم حول لعبة القتل الشهيرة "سلايرز" التي يشارك فيها لاعبون متعددون، يقوم اللاعب بالتحكم مباشرة بجميع أفكار وحركات نزلاء سجن يحاكي الواقع ممن يتصارعون في بيئات خطيرة للغاية، حيث الهدف هو الحرية والعقوبة هي الموت.

إم بي سي بوليوود

في تمام التاسعة والخمس دقائق، تعرض شاشة (إم بي سي بوليود)، فيلم الأكشن "نام شابانا".

بالاستناد إلى أحداث فيلم يدعى بيبي، يروي نام شابانا قصة عميلة المخابرات شبانا وكيف انتهى بها المطاف كجاسوسة.

وفي تمام الحادية عشر والنصف مساء، تعرض القناة الفيلم الكوميدي "كيا سوبر كول هين هم".

وتدور أحداثه حول ممثل طموح ومنسق أغان مكافح بالذهاب إلى جوا في مغامرة لإيجاد صديقهما بعد أن أخذت الأحداث منعطفاً مختلفاً.