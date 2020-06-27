تراند اليوم : حبس الفنانة المصرية سما المصري 3 سنوات في خدش الحياء العام

أصدرت محكمة مصرية حكما بسجن الراقصة الاستعراضية سما المصري 3 سنوات واجبة النفاذ، وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها في مواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

كما وجهت النيابة للمتهمة تهم الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.



وفي أبريل الماضي ألقي القبض على سما المصري بأمر النائب العام، على خلفية بعض البلاغات التي صاحبت القبض على عدة فتيات التيك توك الشهيرات، ومنهن حنين حسام، ومودة الأدهم الشهيرة.