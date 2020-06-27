شاهد .. ويجز يزيح الستار عن أحدث أغنياته تجار حرام

كشف الفنان ويجز عن أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم تجار حرام، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر ويجز فيديو للأغنية وعلق عليه قائلًا: تجار حرام .. قريبًا. Advertisements يذكر أن الفنان ويجز طرح مؤخرًا كليب بعنوان دورك جاي، وشاركه في الغناء الفنان مولوتوف، كما كسر الكليب حاجز الـ 32 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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