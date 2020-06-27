شاكيرا تستمتع بالبحر مع طفليها ساشا وميلان

تقضي النجمة العالمية شاكيرا حاليًا إجازتها الصيفية، حيث ظهرت مع أولادها ساشا وميلان بالبحر، وذلك على شاطئ برشلونة. ومن جانب آخر تشارك شاكيرا عددًا من النجوم حفلًا ينقله التلفزيون ويعرض على مواقع التواصل الاجتماعى الليلة 27 يونيو، لجمع التبرعات للمساعدة في محاربة ينقله التلفزيون ويعرض على مواقع التواصل الاجتماعى الليلة 27 يونيو، لجمع التبرعات للمساعدة في محاربة فيروس كورونا المستجد في إطار مبادرة مشتركة بين منظمة Global Citizen والمفوضية الأوروبية، وعلى رأس النجوم النجمة مايلي سايرس وجاستن بيبر وأشر وفريق كولد بلاي وعدد آخر من النجوم، كما سيقدم الحفل النجم دوين جونسون الشهير ذا روك.

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