رحلة سما المصري من الفسق والفجور إلى السجن والغرامة

اعتادت الفنانة الاستعراضية سما المصري على إثارة الرأي العام فيما يخص التريند، حيث كانت تنشر فيديوهات عبر حسابتها الرسمية وهي تلقي رأيها على جمهورها، كما كانت تثير الجدل بسبب تصريحتها وطريقة عرضها للمواضيع الجادة وأيضًا الأمور الهزلية.

ومن أبرز ما كان يثير هو أعلانها عن فكرة برنامج الديني، فكررت إعلانها عنه في 2018، وفي العام الماضي اكتفت بنشر مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تسجل أدعية دينية بصوتها.

وبعيدًا عن السياسة والدين، استمرت سما على نهجها الرامي إلى إثارة الجدل، فتنشر مقاطع فيديو صنفها البعض على أنها خارجة، كما حرصت على حضور فعاليات كبرى بمظهر غير ملائم، كارتدائها للبيجامة والشبشب في معرض القاهرة الدولي

للكتاب على سبيل المثال، وأيضًا ارتدائها الحجاب بشكل غير ملائم في مهرجان القاهرة السينمائي وغيره.

وبعد أكثر من مئة فيديو ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية، في أبريل الماضي، القبض على سما تنفيذًا لأمر النائب العام بالتحقيق معها.

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ووجهت النيابة العامة إلى سما عددًا من التهم، وهي: استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في أغراض مخالفة للآداب العامة، ونشر أفعال فاضحة خادشة للحياء العام والاعتداء على قيم المجتمع المصري، وإنشاء عدة حسابات إلكترونية سرية لارتكاب أفعال مخلة.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بحبس سما المصري على ذمة التحقيقات التي تجري معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر

صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالًا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

وظهرت الفنانة الاستعراضية سما المصري، اليوم قبل النطق بالحكم عليها، وهي ترتدي النقاب والكمامة خلال جلسة المحكمة، كما انهارت سما من البكاء عقب الحكم عليها بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيهًا.

وأعربت سما على الحكم قائلة: معملتش حاجة وحسبي الله ونعم الوكيل، رغم وجود فيديوهات تثبت تحريضها على الفسق والفجور إلا أن المحامي أشرف ناجي، والوكيل بالدفاع عن سما المصري، صرح بأنه سيتقدم باستئناف على حكم الحبس 3 سنوات والغرامة 300 ألف جنيهًا، الصادر ضد موكلته من المحكمة الاقتصادية، مضيًفا أنه سيبدأ إجراءات الاستئناف عقب الاطلاع على حيثيات الحكم في القضية.