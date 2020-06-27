بعد نجاحه في موسم رمضان الماضي .. نيتفليكس تقتنص العرض الثاني للنحات

اقتنصت الشبكة العالمية نيتفليكس العرض الثاني للمسلسل الرمضاني الناجح "النحات"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا عبر شبكة قنوات ابو ظبي ومازال يحقق نجاح حتى الان وتواصل الإشادات بالعمل من النقاد و الجماهير بالرغم من إنتهاء عرض حلقاته منذ نهاية شهر رمضان.

حقق النحات أعلى نسبة مشاهدة لمسلسل غير خليجي وظهوره ضمن أعلى

Advertisements

خمسة مسلسلات مشاهدة على الاطلاق عبر مجموعة قنوات ابو ظبي ميديا في دولتي الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

بهذا ينضم المسلسل إلى مجموعة من أقوى الأعمال المصرية والعربية والخليجية التي حرصت المنصة العالمية على جذب جمهورها بها.



النحات من إنتاج I see media -اياد الخزوز- و تأليف بثينة عوض وإخراج التونسي مجدي سميري وبطولة باسل الخياط وأمل بوشوشة وليا بوشوشة وندى ابو فرحات وتدور أحداثه حول قرار يمان أن ينتقل إلى بيت عائلته حيث يقيم هناك لتدريس النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطير عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات.

