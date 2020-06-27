اقتنصت الشبكة العالمية نيتفليكس العرض الثاني للمسلسل الرمضاني الناجح "النحات"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا عبر شبكة قنوات ابو ظبي ومازال يحقق نجاح حتى الان وتواصل الإشادات بالعمل من النقاد و الجماهير بالرغم من إنتهاء عرض حلقاته منذ نهاية شهر رمضان.
حقق النحات أعلى نسبة مشاهدة لمسلسل غير خليجي وظهوره ضمن أعلى
بهذا ينضم المسلسل إلى مجموعة من أقوى الأعمال المصرية والعربية والخليجية التي حرصت المنصة العالمية على جذب جمهورها بها.
النحات من إنتاج I see media -اياد الخزوز- و تأليف بثينة عوض وإخراج التونسي مجدي سميري وبطولة باسل الخياط وأمل بوشوشة وليا بوشوشة وندى ابو فرحات وتدور أحداثه حول قرار يمان أن ينتقل إلى بيت عائلته حيث يقيم هناك لتدريس النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطير عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاحه في موسم رمضان الماضي .. نيتفليكس تقتنص العرض الثاني للنحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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