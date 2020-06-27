هند صبري تهنئ فخر العرب محمد صلاح بفوزه في بطولة الدوري الإتجليزي

نشرت النجمة هند صبري صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهرت هند برفقة كاتبن مصر محمد صلاح. وأعربت هند عن شدة سعادتها بفوز محمد صلاح وفريقه ليفربول ببطولة الدوري الانجليزي، Advertisements قائلة: تمنياتي بالتوفيق الدائم ..ودعائي أن تستمر مصدر فخر لنا كعرب ... في انتظار لقب الهداف للمرة الثالثة. قائلة: تمنياتي بالتوفيق الدائم ..ودعائي أن تستمر مصدر فخر لنا كعرب ... في انتظار لقب الهداف للمرة الثالثة. ومن ناحية أخرى تشارك النجمة هند صبري في بطولة مسلسل هجمة مرتدة، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2021، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبد الله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، محمود البزاوي، محمد جمعة، شمم الحسن، علي قنديل، أحمد حلاوة، أمير صلاح، خالد أنور، محمد عز، ندى موسى، مايان السيد، هاجر الشرنوبي، يوسف عثمان، محمد عادل. 2021، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبد الله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، محمود البزاوي، محمد جمعة، شمم الحسن، علي قنديل، أحمد حلاوة، أمير صلاح، خالد أنور، محمد عز، ندى موسى، مايان السيد، هاجر الشرنوبي، يوسف عثمان، محمد عادل.

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