أعلنت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن من خلال فيديو لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، أنها تدعم المشاريع الصغيرة التي يقوم بها الأفراد لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الكثير من الأشخاص في البلدان العربية بسبب تفشي فيروس كورونا وما نتج عنه من مشكلات مالية.
قررت بو غصن التسويق لتلك المشاريع عبر صفحاتها الشخصية على منصاتالتواصل الاجتماعي، وطالبت أصحاب تلك المشروعات بمراسلتها بالتفاصيل الخاصة بالمشروع وسوف تقوم بنشر بوست وستوري لكل مشروع.
اختتمت ماغي بو غصن كلامها طالبة من زملائها الفنانين دعم أصحاب المشاريع الصغيرة ليستطيع الجميع العبور من الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن فيروس كورونا.
يذكر أن ماغي بو غصن خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل أولاد آدم والذي شهد إقبال جماهيري كبير، المسلسل من بطولة مكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب ودانيلا رحمة ومن إخراج الليث حجو.
كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن تدعم المشاريع الصغيرة من خلال التسويق لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.