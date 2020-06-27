ماغي بو غصن تدعم المشاريع الصغيرة من خلال التسويق لهم

أعلنت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن من خلال فيديو لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، أنها تدعم المشاريع الصغيرة التي يقوم بها الأفراد لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الكثير من الأشخاص في البلدان العربية بسبب تفشي فيروس كورونا وما نتج عنه من مشكلات مالية. قررت بو غصن التسويق لتلك المشاريع عبر صفحاتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، وطالبت أصحاب تلك المشروعات بمراسلتها بالتفاصيل الخاصة بالمشروع وسوف تقوم بنشر بوست وستوري لكل مشروع. التواصل الاجتماعي، وطالبت أصحاب تلك المشروعات بمراسلتها بالتفاصيل الخاصة بالمشروع وسوف تقوم بنشر بوست وستوري لكل مشروع. اختتمت ماغي بو غصن كلامها طالبة من زملائها الفنانين دعم أصحاب المشاريع الصغيرة ليستطيع الجميع العبور من الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن فيروس كورونا. Advertisements يذكر أن ماغي بو غصن خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل أولاد آدم والذي شهد إقبال جماهيري كبير، المسلسل من بطولة مكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب ودانيلا رحمة ومن إخراج الليث حجو.

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