بعد رفع الحظر .. نبيل الحلفاوي يشدد على أهمية زيادة الوقاية

حرص الفنان نبيل الحلفاوي على أهمية زيادة الوعي والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك مع بدء إلغاء الحظر وبعض القيود التي كانت مفروضة على الحركة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.



وكتب "الحلفاوي" تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات

الأشهر عالمياً "تويتر": " يا ريت المعادلة المختصرة دي تتنشر في كل حتة، في الشوارع، والمنشآت وفي التليفزيون.. رفع الحظر = زيادة الخطورة = زيادة الحرص والوقاية ".



وبعد مرور ثلاثة أشهر على قرار الحظر والإغلاق الجزئى، بدأت تعود الحياة لطبيعتها، اليوم، السبت فى معظم القطاعات بقرار الحكومة برفع الحظر والتى شملت إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، وفتح دور العبادة واستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت.



