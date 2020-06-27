هكذا رد يوسف الشريف ورامي رضوان على تصدر ملامسة النساء في بعض العناوين

علق الإعلامي رامي رضوان على تصدر كلمة "ملامسة النساء" في بعض العنوانين الإخبارية بعد لقاءه مع النجم يوسف الشريف أمس خلال برنامج مساء دي إم سي.

ونشر رامي رضوان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،

وعلق عليه قائلًا: عنونت بعض الصحف نقلا عن لقائي مع النجم يوسف الشريف الذي أذيع أمس.. انه قال "اضع بنود في عقود اعمالي لرفض ملامسة النساء .. والحقيقة ان سياق الكلام كان عن رفضه "للمشاهد الساخنة" في أعماله وفسّر ما يعنيه في الحوار..كما هو واضح في الفيديو.

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وأوضح النجم يوسف الشريف على حقيقة كلمة ملامسة النساء قائلًا: مش عارف ازاي كلمة المشاهد الساخنة اتحولت لـ ملامسة النساء عمومًا لازم نفترض حسن النيه .. وطبعًا المشهد ده أصلًا ملوش اي علاقه بالكلام ده .. ده مشهد عادي جدًا و تخيل أن كل الدوشه دي بسبب تصريح من حساب مزور .. كذبوا الكذبه وصدقوها.