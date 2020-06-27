نشرت الفنانة سميرة سعيد صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "سميرة" في الصورة، وهي تتنزه مع كلبيها، مرتدية تيشيرت أسود وبنطلون جينز. يذكر ان آخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحاً كبيرا خلال الماراثون الرمضاني المنقضي، من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين ومن توزيع نادر حمدى. "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحاً كبيرا خلال الماراثون الرمضاني المنقضي، من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين ومن توزيع نادر حمدى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد تتنزه بصحبة كلبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.