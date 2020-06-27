يعقوب شاهين يفاجئ الجمهور: قريبة لقلبي

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Jun 27, 2020
زار الفنان يعقوب شاهين قسم الاورام والكلى في مستشفى المطلع في القدس.
ونشر محبوب العرب مجموعة صور من أجواء اللقاء، وكتب: “يجب أن نُقدر النعمة التي وهبنا إياها الله لان هناك من يتألم بصمت”.
من جهة أخرى، يعمل يعقوب شاهين على أغنية جديدة باللهجة العراقية سيطلقها قريباً. عن الأغنية قال يعقوب “عراقية قريبة لقلبي”.
آخر أعمال “شاهين” أغنية “دلّل” كلمات والحان عزيز بهنان، توزيع عمر صباغ ورؤية موسيقية لؤي حنا. وتعاون فيها يعقوب مع المخرج والفنان جاد شويري كمنتج موسيقي، انتاج بلاتينوم ريكوردز.
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