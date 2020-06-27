شكرا لقرائتكم خبر عن كيت وينسلت مراسلة عسكرية في فيلم جديد عن الصحفية إليزابيث ميلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المخرجة إيلين كوراس، عن تفاصيل فيلمها الجديد، والذى يروي قصة حياة إليزابيث ميلر المراسلة العسكرية الشهيرة، والتي من المقرر أن تقوم بدورها النجمة العالمية كيت ونيسلت، وستكتب السيناريو إيلين أيضًا، وهو مقتبس من كتاب The Lives of Lee Miller لـ أنتوني بنروز، الذى توصل لأرشيف لي ميلر، الذي يتضمن جميع صورها ومذكراتها



إليزابيث ميلر



كيت وينسلت

ويتناول الفيلم تفاصيل تسافر إليزابيث ميلر لتغطية الحرب العالمية الثانية كمصورة صحفية وتذهب في مهمة لكشف الحقائق الخفية لألمانيا النازية، وتتوصل لحقائق لا يعرفها أحد.

ومن المقرر بدء تصوير الفيلم في ربيع 2021، وإليزابيث ميلر صحفية مراسلة عسكرية، ومصورة حربية، من الولايات المتحدة، ولدت في بكبسي، توفيت عن عمر يناهز 70 عامًا، بسبب سرطان، وبسبب شهرتها تغطية الحرب العالمية الثانية.