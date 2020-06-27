شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة.. هنا الزاهد تروج لشخصيتها من كواليس فيلم الغسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة هنا الزاهد في أحدث ظهور لها من خلال حسابها عبر موقع إنستجرام، من خلال كواليس أحدث أعمالها الفنية، وهي فيلم الغسالة التي انتهت من تصويره مؤخرًا، حيث نشرت صورة للشخصية التي تلعبها خلال أحداث الفيلم، وعلقت عليها بكتابة: "من فيلم الغسالة عايدة".



هنا الزاهد خلال فيلم الغسالة

وكانت شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها خلال الفترة الأخيرة بصور جديدة لها وهى تستمتع بإجازة الصيف عبر حسابها على ‏إنستجرام، لتحتل بها قائمة الأكثر بحثًا بمؤشر البحث جوجل، وحازت على إعجاب العشرات من متابعيها ‏متغزلين فى جمالها وإطلالاتها، إذ ارتدت جيبة قصيرة باللون الأبيض وبلوزة قصيرة باللون ‏الفوشيا حيث تميزت بنقوشات الورد.‏

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وتستعد هنا الزاهد لعرض فيلمها "الغسالة" وذلك بعد الانتهاء من تصويره منذ ‏أيام، ووضعت عبر حسابها على إنستجرام صورتها مع المخرج أثناء تصوير الفيلم، وعلقت عليها ‏بكلمات أثنت فيها على مدى موهبته واعتزازها بكل مشهد قضته معه خلال الفيلم، حيث كان دائم التحفيز ‏لها مثلما ذكرت خلال رسالتها له‎.‎

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام ‏مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر ‏أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى‎.‎‏ ‏

ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم ‏عرضه فى موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتاُ، وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك ‏فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار ‏رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده‎.‎