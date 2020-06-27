شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عزب يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل وفاة شقيقه بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان محمود عزب عن وفاة شقيقه حمدى، الذى لم يفارقه لحظة أبدًا، خاصة أن العلاقة بينهما كانت قوية جدا، ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان في خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال الفنان محمود عزب في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن شقيقه حمدى أصيب بفيروس كورونا، وشعر بإعياء شديد منذ 4 أيام فقط وتم نقله الى أحد المستشفيات قضى منهم يومين داخل العناية المركزة، حتى وافته المنية اليوم، ونحن في طريقنا لمدينة السنطة بمحافظة الغربية لتشييع جثمانه ودفنه بمقابر الأسرة هناك.

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وكان الفنان محمود عزب أعلن عن وفاة شقيقه حمدي، ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتب منشورا قال خلاله، إنا لله وإنا إليه راجعون شقيقى حمدى لم أفارقه لحظة من عمرى".

في جانب آخر، كان الفنان محمود عزب ظهر في شهر رمضان الماضى من خلال مشاركته كضيف شرف في حلقة من الحلقات المقبلة لمسلسل "رجالة البيت" مع النجمين أكرم حسنى وأحمد فهمى والمخرج أحمد الجندى.

يذكر أن مسلسل رجالة البيت هو مسلسل كوميدي بطولة أكرم حسني واحمد فهمي وبيومي فؤاد وويزو ولطفي لبيب ومحمد جمعة ، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجى.