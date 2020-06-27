شكرا لقرائتكم خبر عن تحذر من عدم ارتداء الكمامة.. أيتن عامر: الحظر خلص لكن كورونا لسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنًا مع بدء إلغاء الحظر ورفع بعض القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ، شددت الفنانة أيتن عامر على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء الخروج في الأماكن العامة للوقاية من مرض "كوفيد 19"، مشيرة إلى أهمية عدم الخروج إلا في حالات الضرورة.

وقالت الفنانة أيتن عامر في مقطع فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" السبت: "حبيبت أفكركم النهاردة الحظر خلص.. لكن كورونا لسه مخلصتتش.. أنا نزلت مشاوير وكنت مضطرة لأن لسه ملتزمة بالعزل المنزل وهفضل متلزمة لحد ما يلاقوا علاج أو مصل للوقاية من الفيروس".



أيتن عامر

وأضافت: "نزلت الشارع عشان مشاوير ضرورية وشوفت 50 % من الناس مش لابسين كمامات.. أنا بس حبيت أفكركم أن الحظر خلص لكن كورونا لسه".

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من ناحية أخرى، خضعت الفنانة أيتن عامر إلى بعض التمارين الرياضية الشاقة، حيث نشرت صورا لها عبر خاصية الأستوري على تطبيق إنستجرام عقب الانتهاء من التمارين الشاقة.



أيتن عامر

يشار إلى أن الفنانة أيتن عامر شاركت في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "فرصة تانية" "فرصة تانية" وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.