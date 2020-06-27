شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوي: رفع الحظر يعني زيادة الحرص والوقاية والان مع تفاصيل الخبر
وقال الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء اليوم :"يا ريت المعادلة المختصرة دي تتنشر في كل حتة، في الشوارع، والمنشآت وفي التليفزيون.. رفع الحظر = زيادة الخطورة = زيادة الحرص والوقاية".
وبعد مرور 93 يوم على قرار الحظر والإغلاق الجزئى، بدأت تعود الحياة لطبيعتها السبت فى معظم القطاعات بقرار الحكومة بفك الحظر والتى شملت إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، وفتح دور العبادة واستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة.
وشملت الضوابط المقررة من قبل الحكومة، أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديداً جلوسهم، من الساعة 6 صباحاً، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الإستيعابية، وعدم تقديم النارجيلة "الشيشة"، بالإضافة إلى إقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة، على أن يُستثنى من قيد التوقيت المخابز، محال البقالة، بدالي التموين، محال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدار الـ 24 ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل الحلفاوي: رفع الحظر يعني زيادة الحرص والوقاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.