شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوي: رفع الحظر يعني زيادة الحرص والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الفنان نبيل الحلفاوي على أهمية زيادة الحرص والوقاية من فيروس كورونا المستجد مع بدء إلغاء الحظر وبعض القيود التي كانت مفروضة على الحركة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء اليوم :"يا ريت المعادلة المختصرة دي تتنشر في كل حتة، في الشوارع، والمنشآت وفي التليفزيون.. رفع الحظر = زيادة الخطورة = زيادة الحرص والوقاية".

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وبعد مرور 93 يوم على قرار الحظر والإغلاق الجزئى، بدأت تعود الحياة لطبيعتها السبت فى معظم القطاعات بقرار الحكومة بفك الحظر والتى شملت إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، وفتح دور العبادة واستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة.

وشملت الضوابط المقررة من قبل الحكومة، أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديداً جلوسهم، من الساعة 6 صباحاً، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الإستيعابية، وعدم تقديم النارجيلة "الشيشة"، بالإضافة إلى إقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة، على أن يُستثنى من قيد التوقيت المخابز، محال البقالة، بدالي التموين، محال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدار الـ 24 ساعة.