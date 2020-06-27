شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم "Spencer" عن الأميرة ديانا ينهى الجدل ويحصل على حقوق الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مزاعم احتمالية وجود خلافات بين العائلة المالكة وصناع فيلم الأميرة ديانا الجديد، لن تحدث حيث أعلن مخرج الفيلم أنه حصل على حقوق الملكية لتنفيذه، حسبما نشر موقع hollywoodreporter ، من المقرر بدأ التصوير 2021، لحين الانتهاء من التحضيرات.



الاميرة ديانا

والفيلم سيكون من بطولة نجمة سلسلة أفلام "Twilight" كريستين ستيورت، ويتناول الفيلم فترة من حياة الأميرة ديانا، عندما قررت الطلاق من ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز، ما جعل من المستحيل بالنسبة لها أن تصبح ملكة بريطانيا فى يوم من الأيام، وهى الفترة التى التف العالم كله حول الجدل المثار عن الأميرة الجميلة.

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وقال مخرج العمل لاراين في تصريحات للموقع إنه عندما تقرر شخصية ألا تكون ملكة، وتقول إنها من الأفضل أن تكون نفسها، فهذا قرار كبير جدا، هذا مثل قصة خرافية لكنها واقعة وحدثت بالفعل".

وسيحمل الفيلم اسم "Spencer"، وهو اسم عائلة للأميرة ديانا، وجارى اختيار النجم الذى سيقوم بدور الأمير تشارلز والذى يعتبر اختيار صعب، حيث إن الأمير مازال على قيد الحياة.

يذكر أن الأميرة ديانا فارقت الأمير تشارلز فى عام 1992، وتطلقت منه بعد 4 سنوات من ذلك فى خطوة غير مسبوقة للعائلة المالكة البريطانية وتوفيت ديانا عام 1997 فى باريس فى حادث مرورى، وكان عمرها 36 سنة.

وعلى الجانب الآخر شبهت الممثلة والدوقة ميجان ماركل بالأمير ديانا، بعدما قررت هى وزوجها ابن الأميرة، الأمير هارى، التخلى عن الملكية، وعيش حياة العامة، وهو ما جردهم من الالقاب وجميع المميزات الملكية الممنوحة للعائلة البريطانية، ويعيش الثنائية حاليا في الولايات المتحدة، بعدما قضا فترة في كندا.