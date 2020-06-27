شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر: متضايقتش خالص من حوار يوسف ومش فاهمة الدوشة دى كلها ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة آيتن عامر، أنها لم تشعر بالضيق من "انترفيو" يوسف الشريف، مشيرة إلى أنها لم تفهم الضجة حول اللقاء، قائلة :" بصراحة مش فاهمة الدوشة دى كلها ليه انت حر ما لم تضر، شابوه ياعم".

وقالت آيتن فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"بصراحة متضايقتش خالص من انترفيو يوسف الشريف و بصراحة مش فاهمة الدوشة دى كلها ليه انت حر ما لم تضر، بس كدة ، و معتقدتش انه ضر حد بمعتقداته او قناعاته شابوة يا عّم".

وفى سياق متصل قام الإعلامى رامى رضوان، خلال استضافته النجم يوسف الشريف، ببرنامج مساء دى إم سى، على قناة دى إم سى، بتوجيه بعض الأسئلة المستوحاة من أسماء المسلسلات التى قام يوسف الشريف ببطولتها، وكانت البداية سؤاله عن الرقم المجهول أو الشيء المجهول فى حياته وقال: "أحب أن أقرأ فى كل شيء وأتعلم من جميع من حولى ومن كل موقف أتعرض إليه سواء خير أو شر، ولكن المجهول بالنسبة لى هى السياسية". وأضاف الشريف: "أنا جاهل سياسيا متعمدا، أما عن القيصر فى حياة يوسف الشريف فقال القيصر هو والدى، فهو من أكثر الشخصيات التى أثرت فى تكوين شخصيتى، فدائما كنت أراه قائدا عظيما فهو كان قائدا بالجيش المصرى وكان حازما جدا ولم يكن لديه أى مرونة ولكنه كان يحمل قلبا طيبا". والعالمى بالنسبة ليوسف الشريف هو نجم الكرة العالمى محمد صلاح، فقال يوسف عنه: "أفتخر أن محمد صلاح مصرى، وأفتخر بكل مصرى ناجح واستطاع أن يصل للعالمية مثل النجم عادل إمام والفنان عمرو دياب وغيرهم العشرات من الفنانين، وأشعر بالحزن من الأشخاص الذين يحاولون أن يهدموا أى نجاح لمصرى فى الخارج". وأضاف يوسف: "كنت أتمنى أن أكون لاعب كرة عالمى فى بداية مشوارى، ولكن أنا سعيد لما وصلت إليه الآن ولو عاد الزمن لاخترت ما اختاره الله لى" . Advertisements وعن أنجح ما استطاع أن يصطاده يوسف الشريف قال: "قلب زوجتى"، وتذكر تفاصيل بداية قصة حبهما حيث إذ كانت رئيسة تحرير إحدى المجلات وطلبت منى عمل حوار معها، ولم نتقابل بعدها إلا بعد عام، من خلال بعض الأصدقاء المشتركين ومن هنا بدأت قصة الحب واستطعت أن أخطف قلبها . وعن الفترة التى تعتبر "زى الورد" فى حياة يوسف الشريف قال: مرحلة مسلسل زوجتى "بلا دليل"، فكانت تلك أهم فترة فى حياتى حيث كان السيناريو والحوار الأول فى حياتها بالإضافة إلى عدم وجودى فى العمل، فكانت تحمل مسئولية العمل بالكام، واستطاعت أن تنجح وفرحة هذا النجاح كانت بالنسبة لى أكثر بكثير من فرحة مسلسلاتى، وعن "اسم مؤقت" قال: "أريد أن أفقد ذاكرتى عن بعض الأشياء التى فعلتها ولم أرض عنها مثل شرب السجائر وتعصبى الزائد" . وكشف يوسف عن سبب بعده عن السينما قائلا: "لم أبتعد عنها باختيارى فالسينما هى الأقرب لقلبى، بالإضافة إلى أن المجهود المبذول فيها أقل بكثير من الدراما" . وعقب الشريف على مسلسل الاختيار قائلا: "لم أتابعه بشكل جيد ولكن من خلال مشاهدة بعض المشاهد أقر أنه مسلسل عظيم ونحن نحتاج مثل هذه النوعية". وعن أغانى المهرجانات قال هى نوعية من أنواع الأغانى وقد استطاعت أن تنجح ولها محبون، وأنا ضد الأغانى التى بها ألفاظ خارجة أو أفكار خارجة فهؤلاء لابد أن يعاقبوا بالحبس .

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