شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل الجزء الثانى من ألبوم لمن يهمه الأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع حاليًا النجم مصطفى قمر اللمسات النهائية على الجزء الثانى من ألبوم "لمن يهمه الأمر" الذى طرح الجزء الأول منه من حوالى أكثر من عشرين عام.

قمر قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : الألبوم يضم حوالى من 8 أو 9 أغان في حب مصر مثل "عجوز فى المدينة، لما تنامى، عيونك أوطان" وغيرها من الأغنيات الفريدة من نوعها والألبوم سيعتمد بشكل رئيسى على الآلات الخشبية، وأغانى الألبوم ستكون بالشكل والتوزيعات العصرية التى تتناسب مع ثقافة الأجيال الحالية، ولذلك اخترت له هذا الاسم فهو استكمال لألبومى الأول "لمن يهمه الأمر"، الذى شهد عبورى لقلوب الناس، ومن المقرر طرحه قريبا وأراهن عليه بقوة لأنه مختلف وسوف ينال اعجاب الجميع، مشيرا أن الالبوم يحمل حالة وفكرة ومضمون يتحدث عن مصر وظروفها .

وطرح مصطفى قمر مؤخرًا ألبوم "ضحكت ليا" وحقق نجاح كبير ومن بين أغانى الألبوم: "س من الناس " كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما ،معجب" كلمات اسامه مصطفي وألحان محمد يحيي وتوزيع توما،"ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيي وتوزيع وسام عبد المنعم.كما يتضمن أغنية "حبيبك اللي تحبه " كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما،"نقس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل،وتوزيع عادل حقي، "عارف" كلمات عصام حسني،وألحان شريف بدر وتوزيع احمد ابراهيم،"ناوي" كلمات محمد عاطف ،وألحان محمد يحيي، وتوزيع احمد ابراهيم.

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كما يضم الألبوم أغانى "قفلت السكة" كلمات ضحي محمد علي،والحان محمد النادي،وتوزيع عادل حقي،"نفس الإحساس" كلمات حماده السيد،والحان مديح ،وتوزيع طارق حسيب،"نستني خلاص" كلمات محمد الجزار،وألحان جوليو،وتوزيع طارق حسيب،"باب موارب" كلمات اسامه مصطفي،وألحان سامح كريم ،وتوزيع زووم،"سلمي" كلمات حسن عطية،وألحان تامرعلي،وتوزيع وسام عبد المنعم.